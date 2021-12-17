Son dakika haberleri... Sakarya'da ruhsatsız silah operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir araçta 3 ruhsatsız tabanca ile 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uzunkum mevkisinde yaptıkları uygulamada bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 70 fişek, 3 tabanca namlusu, 12 tabanca şarjörü, 3 kurusıkı tabanca, 5 tabanca iskeleti, muhtelif sayıda silah yapımında ve tamiratında kullanılan malzeme ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.G, A.V.K, C.S, C.K. ve O.Ş'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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