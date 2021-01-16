Son dakika haberleri! Sakarya'da polisler kar topu oynadı
16.01.2021 22:57 | Son Güncelleme: 16.01.2021 23:01
Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'da polis ekipleri kar topu oynadı.
Sakarya'da polis ekipleri kar topu oynadı.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünen cadde ve meydanlar, akşam başlayan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Tedbir denetimi yapan polisler, kısa süre kar topu oynadıktan sonra görevlerine döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı