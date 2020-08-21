Son dakika haberleri | Sakarya'da piknik tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı Son dakika haberi... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şerit imalatı yapan bir atölyede piknik tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şerit imalatı yapan bir atölyede piknik tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Alının bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde şerit imalatı yapan bir atölyede piknik tüpü patladı. Patlama esnasında atölyede bulunan iş yeri sahibi yaralandı. Patlamada üç parmağı kopan iş yeri sahibi, özel araçla hastaneye götürüldü. İş yeri çevresinde çalışma yapan Sakarya Arama Kurtarma Timi ekipleri, kopan parmakları bularak hastaneye ulaştırdı. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşananları anlatan görgü tanığı Bülent Asan, "İçeride kaynak olayı vardı. Çalışma esnasında tüp patladı. Üç parmağı koptu. Hastaneye götürdüler. Parmaklar bulunup hastaneye götürüldü." dedi. Kaynak: AA