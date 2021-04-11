Son dakika haberleri | Sakarya'da personel servis aracında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri | Sakarya'da personel servis aracında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Gürkan Özer - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Sakarya'da personel servis aracında çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde personel servis midibüsünde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde personel servis midibüsünde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde çalışan işçileri taşıyan Yılmaz Günlü yönetimindeki 54 S 2123 plakalı servis midibüsünden Uzuncaorman Mahallesi mevkisinde dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları gören sürücü Günlü aracı durdurup, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Sakarya itfaiyesi ekiplerince söndürülen yangında midibüste maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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