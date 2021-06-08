Son dakika haberleri: Sakarya'da oyun salonlarındaki hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Son dakika haberi... Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, iki oyun salonundan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, iki oyun salonundan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sabah saatlerinde Yenice Mahallesi Müftüzade ve Fevziye Çevik sokaklardaki oyun salonlarına giden işletme sahipleri iş yerlerinden hırsızlık yapıldığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, oyun salonlarında ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Polis ekipleri, oyun salonlarından 20 oyun konsolu, 42 oyun kumandası, oyun CD'leri, bir cep telefonu ve bir televizyon çaldığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda, şüphelilerin olay yerinden ayrılırken otomobilin arka kapısının açık olduğu, çıkmaz sokağa giren şüphelilerin geri dönerek bölgeden uzaklaştığı görülüyor.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş