Son dakika haberleri! Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kamyonetin önünde seyreden araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kamyonetin önünde seyreden araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyreden yaş pasta yüklü 41 PV 028 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden 34 BYS 927 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan kamyonet sürücüsü, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci