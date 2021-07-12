Son dakika haberleri... Sakarya'da kuzenini silahla öldürüp kaçan zanlı jandarmaya teslim oldu
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Son dakika haberleri... Sakarya'da kuzenini silahla öldürüp kaçan zanlı jandarmaya teslim oldu

Son dakika haberleri... Sakarya'da kuzenini silahla öldürüp kaçan zanlı jandarmaya teslim oldu
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kuzenini başından silahla vurarak öldüren şüpheli, jandarmaya teslim oldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kuzenini başından silahla vurarak öldüren şüpheli, jandarmaya teslim oldu.

Kurudere Mahallesi'nde tekel işletmeciliği yapan Kerim M'nin (36) evinden silah sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Kerim M'nin, hayatını kaybettiğini belirledi.

Kerim M'yi öldürdükten sonra olay yerinden kaçan amca oğlu S.M, daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

Zanlı S.M'nin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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