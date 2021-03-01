Son dakika haberleri: Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantina altına alındı
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Son dakika haberleri: Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantina altına alındı

01.03.2021 23:47 | Son Güncelleme: 01.03.2021 23:50
Son dakika haberleri: Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantina altına alındı

Son dakika haberleri... Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir mahallede, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir mahallede, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kaynarca ilçemiz Ziahmet Mahallesi'nde pozitif vakaların artması üzerine alınan karar uyarınca, mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantina altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca vatandaşlara tedbirlere hassasiyetle uyulması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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