Son dakika haberleri: Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantina altına alındı
01.03.2021 23:47 | Son Güncelleme: 01.03.2021 23:50
Son dakika haberleri... Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir mahallede, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir mahallede, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.
Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kaynarca ilçemiz Ziahmet Mahallesi'nde pozitif vakaların artması üzerine alınan karar uyarınca, mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantina altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca vatandaşlara tedbirlere hassasiyetle uyulması çağrısında bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek