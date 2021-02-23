Son dakika haberleri: Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle 9 apartman ve 35 müstakil evde karantina uygulanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle 9 apartman ve 35 müstakil evde karantina uygulanıyor

23.02.2021 20:05 | Son Güncelleme: 23.02.2021 20:08
Son dakika haberleri: Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle 9 apartman ve 35 müstakil evde karantina uygulanıyor

Son dakika haberlerine göre Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 apartman ve 35 müstakil evde karantina uygulandığı bildirildi.

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 apartman ve 35 müstakil evde karantina uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte salgınla mücadelenin tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Vatandaşlara kural ve tedbirlere hassasiyetle uyma çağrısı yapılan açıklamada, "İl genelinde bugün itibariyle 9 apartman, 35 müstakil ev olmak üzere toplam 44 birimde 209 kişi karantinaya alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Özlem Zengin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Onur Akay Özge Özder Mustafa Ceceli
Spor Arda Turan Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Mart İntihar Göztepe Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle 9 apartman ve 35 müstakil evde karantina uygulanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 20:08:43. #1.16#
title