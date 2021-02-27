Son dakika haberleri... Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle 3 ev ile bir bina karantinaya alındı
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Son dakika haberleri... Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle 3 ev ile bir bina karantinaya alındı

27.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:20
Son dakika haberleri... Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle 3 ev ile bir bina karantinaya alındı

Son dakika haberi: Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 ev ile bir binada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 ev ile bir binada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İncilli, Kuzuluk ve Aziziye mahallelerinde toplam 4 adreste pozitif vaka ve temaslılar tespit edildi.

Bunun üzerine 3 ev ile bir binanın karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Karantinaya alınan adreslerdeki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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