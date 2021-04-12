Köpeğin saldırısından kaçan kuryenin ağaca çıktığı anlar kamerada
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Köpeğin saldırısından kaçan kuryenin ağaca çıktığı anlar kamerada

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kargo bırakmak için evin bahçesine giren kuryenin köpekten kaçmak için ağaca tırmandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kargo bırakmak için evin bahçesine giren kuryenin köpekten kaçmak için ağaca tırmandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir adrese paket bırakmak için giren kargo firması çalışanı, bahçedeki köpeğin havlamasını duyunca önce park halindeki araca binmeye çalıştı.

Daha sonra kilitli olduğunu fark ettiği aracın yanındaki ağaca tırmanan kurye, köpeğin bölgeden uzaklaşmasını fırsat bilip ağaçtan inerek aracına binebildi.

Kuryenin köpekten kaçtığı anları ise, evin güvenlik kamerası kaydetti.

Köpeğin saldırısından kaçan kuryenin ağaca çıktığı anlar kamerada
Köpeğin saldırısından kaçan kuryenin ağaca çıktığı anlar kamerada
Köpeğin saldırısından kaçan kuryenin ağaca çıktığı anlar kamerada
Köpeğin saldırısından kaçan kuryenin ağaca çıktığı anlar kamerada

Kaynak: Anadolu Ajansı

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