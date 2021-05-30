Son dakika haberleri: Sakarya'da kısıtlama saatinde alkol satılan büfedeki 8 kişi polis baskınında kendilerini içeriye kilitledi
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Son dakika haberleri: Sakarya'da kısıtlama saatinde alkol satılan büfedeki 8 kişi polis baskınında kendilerini içeriye kilitledi

Son dakika haberleri: Sakarya'da kısıtlama saatinde alkol satılan büfedeki 8 kişi polis baskınında kendilerini içeriye kilitledi
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama saatlerinde alkol satışı yapıldığı iddia edilen bir büfeye polisin gelmesi üzerine kendilerini içeriye kilitleyen 8 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama saatlerinde alkol satışı yapıldığı iddia edilen bir büfeye polisin gelmesi üzerine kendilerini içeriye kilitleyen 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi'nde kısıtlama saatlerinde alkol satışı yaptığı iddia edilen bir büfeye polis ekipleri baskın düzenledi.

Polisi gören işletme sahibi müşterilerle birlikte dükkanın kapı ve kepenklerini içerinden kilitledi. Ekiplerin ikazlarına rağmen büfedeki kişiler kapıyı açmadı.

Bunun üzerine olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri savcılık kararıyla kapıyı kırdı.

Büfede bulunan 1'i kadın 8 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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