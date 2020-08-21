Son dakika haberleri | Sakarya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
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Son dakika haberleri | Sakarya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Son dakika haberine göre SAKARYA'nın 4 ilçesinde, jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Son dakika haberleri | Sakarya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
21.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:31

SAKARYA'nın 4 ilçesinde, jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. 

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Ağustos ve 20 Ağustos 2020 tarihleri arasında uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik olarak Sakarya'nın Akyazı, Karasu, Kocaali ve Söğütlü ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 29 kilo 85 gram kubar esrar, 2 bin 164 kök Hint keneviri, 501 gram toz esrar, 16 gram reçine esrar, 2 gram metamfetamin, 5 gram skunk ve 48 gram bonzai isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

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