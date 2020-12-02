Son dakika haberleri | Sakarya'da jandarmadan kaçan şüpheliler içinde uyuşturucu olan poşeti dere yatağına attı
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Son dakika haberleri | Sakarya'da jandarmadan kaçan şüpheliler içinde uyuşturucu olan poşeti dere yatağına attı

02.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:41
Son dakika haberleri | Sakarya'da jandarmadan kaçan şüpheliler içinde uyuşturucu olan poşeti dere yatağına attı

Son dakika haber... Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtan dere yatağına atılan poşette 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtan dere yatağına atılan poşette 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekiplerince Kayalarmemduhiye Mahallesi'nde çalışma yürütüldü.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçmaya başladı. Jandarma ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sırasında araçtan yol kenarındaki dere yatağına siyah renkli poşet atıldı.

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Ekipler, poşette 3 kilo 60 gram esrar ele geçirdi, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Y.D. jandarmaya götürülürken, diğer şüpheli Y.T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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