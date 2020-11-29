Son dakika haberleri | Sakarya'da Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu ve eşi Kovid-19'a yakalandı
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Son dakika haberleri | Sakarya'da Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu ve eşi Kovid-19'a yakalandı

29.11.2020 15:21 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:24
Son dakika haberleri | Sakarya'da Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu ve eşi Kovid-19'a yakalandı

Bir son dakika haberine göre Sakarya'nın Hendek ilçesi Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Babaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Esra Babaoğlu ile hastanede yaptırdıkları test sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.

Tedavilerinin Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde süreceğini aktaran Babaoğlu, genel durumlarının iyi olduğunu, dua beklediklerini kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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