Son dakika haberleri | Sakarya'da Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu ve eşi Kovid-19'a yakalandı

Bir son dakika haberine göre Sakarya'nın Hendek ilçesi Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.