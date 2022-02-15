Son dakika haberleri | Sakarya'da hastane bahçesindeki silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Sakarya'da hastane bahçesindeki silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı

AA, Uğur Subaşı - Güncel
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Son dakika haberleri | Sakarya'da hastane bahçesindeki silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Sakarya'da hastane bahçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da hastane bahçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde gece saatlerinde iki kişi arasında çıkan ve E.Ö'nün yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheli U.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan E.Ö. hastane personeli tarafından acil serviste tedavi altına alınmıştı.

Son dakika haberleri | Sakarya'da hastane bahçesindeki silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı

AA / Uğur Subaşı - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya, Hastane, 112, Güncel, Haberler

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