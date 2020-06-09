Son dakika haberleri... Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberleri... Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Hendek ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

09.06.2020 07:51 | Son Güncelleme: 09.06.2020 08:05

Sakarya'nın Hendek ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde işçilerin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sakarya ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, tesis kullanılamaz hale geldi.

İtfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.

Son dakika haberleri... Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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