Son dakika haberleri | Sakarya'da facia gibi kaza: anne ve baba öldü 4 çocuk yaralı
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Son dakika haberleri | Sakarya'da facia gibi kaza: anne ve baba öldü 4 çocuk yaralı

25.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:02
Son dakika haberleri | Sakarya'da facia gibi kaza: anne ve baba öldü 4 çocuk yaralı

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'da D-650 karayolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan Tofaş marka otomobil paramparça oldu.

Sakarya'da D-650 karayolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan Tofaş marka otomobil paramparça oldu. Kazada hurdaya dönen otomobil anne ile babaya mezar olurken, 4 çocuğu da yaralandı.

Feci kaza, Sakarya D-650 Karayolunun Adapazarı Güneşler Mahallesi Sakarya Stadı mevki'inde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun Karasu yönünde seyreden 41 GP 535 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpma sonucu paramparça olup adeta kağıda dönen otomobildeki Ü.K. ve N.K. isimli karı koca ola yerinde hayatını kaybetti. Aracın arka bölümünde bulunan çiftin 4 çocuğu ise feci kazada yaralandı. Yaralı çocuklar olay yerine gelen 112 ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) ve çevre hastanelere kaldırıldı. Parçalara ayrılan otomobil çekiciyle bulunduğu yerden alındı. Facia gibi kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Son dakika haberleri | Sakarya'da facia gibi kaza: anne ve baba öldü 4 çocuk yaralı
Son dakika haberleri | Sakarya'da facia gibi kaza: anne ve baba öldü 4 çocuk yaralı
Son dakika haberleri | Sakarya'da facia gibi kaza: anne ve baba öldü 4 çocuk yaralı
Son dakika haberleri | Sakarya'da facia gibi kaza: anne ve baba öldü 4 çocuk yaralı
Son dakika haberleri | Sakarya'da facia gibi kaza: anne ve baba öldü 4 çocuk yaralı
Son dakika haberleri | Sakarya'da facia gibi kaza: anne ve baba öldü 4 çocuk yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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