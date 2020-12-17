Son dakika haberleri: Sakarya'da ev yangını
17.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:22
Son dakika haberler: Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kazan dairesinde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kazan dairesinde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Aralık Mahallesi'nde H.D'ye ait evinin yan kısmında bulunan kalorifer kazanında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.
Ev sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince söndürülen yangında maddi hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz