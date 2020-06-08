Son dakika haberleri... Sakarya'da denizde boğulan üniversite öğrencisi toprağa verildi Son dakika haberleri... Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 arkadaşıyla serinlemek için girdiği denizde boğulan yabancı uyruklu üniversite öğrencisinin cenazesi defnedildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 arkadaşıyla serinlemek için girdiği denizde boğulan yabancı uyruklu üniversite öğrencisinin cenazesi defnedildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi Belal Zarifa'nın (23) yakınları tarafından alınan cenazesi, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kampüs Camisi'ne getirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat edilen törende, İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından helallik alındı.

Zarifa'nın cenazesi, hafız olan ağabeyi Hasan Zarifa'nın kıldırdığı namazın ardından Serdivan Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Zarifa ile denizde boğulan SAÜ Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencisi Filistin uyruklu Hamza Alashqar'ın cenazesinin ise yarın İstanbul'daki törenin ardından ülkesine gönderileceği öğrenildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla 10 Nisan'dan bu yana sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan ilk hafta sonunda Karasu sahiline gelen yabancı uyruklu 4 arkadaş, bir süre sonra suda çırpınmaya başlamış, cankurtaran ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan gençlerden ikisi, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA