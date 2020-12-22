Son dakika haberleri | Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
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Son dakika haberleri | Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

22.12.2020 17:28 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:32
Son dakika haberleri | Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haber... Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesi Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesi Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) tarafından DEAŞ terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde hakkında bilgiler bulunan Irak uyruklu 6 kişi, TEM ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile Suriyeli şahıslar adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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