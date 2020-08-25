Son dakika haberleri! Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri! Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Son dakika haberleri! Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
25.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:50

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kömürlük Mahallesi mevkisindeki ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmasına helikopter de destek veriyor.

Yangının meydana geldiği ormanlık alan, yerleşim yerine yaklaşık iki kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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Kaynak: AA

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