Son dakika haberleri... Sakarya'da çalınan para ve bilezik geri getirildi Son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir evden çalınan para ve bilezik geri getirildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir evden çalınan para ve bilezik geri getirildi. Alınan bilgiye göre, iki gün önce Akpınar Mahallesi'nde yaşayan N.İ'nin evine gelen ve paket getirdiklerini söyleyen şüphelilerin, kadını bayıltarak kolundaki bilezik ile cep telefonu ve 400 lirayı alması üzerine durum emniyet ekiplerine bildirildi. Hendek Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen N.İ'nin eşi A.İ, evlerinin balkonuna siyah renkli poşet bırakıldığını bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, poşet içerisinde cüzdan ve olay günü çalındığı belirlenen bilezik bulunduğunu tespit etti. Para ve bileziği sahibine teslim eden polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Kaynak: AA