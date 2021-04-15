Son dakika haberleri: Sakarya'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde Muzaffer Şahin'in oturduğu ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya itfaiyesi ekiplerince söndürülen yangında çatısı çöken ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş