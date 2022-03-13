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Son dakika haberleri! Sakarya Büyükşehirli sporcu, Ordu'da madalya kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberleri! Sakarya Büyükşehirli sporcu, Ordu'da madalya kazandı

Son dakika haberleri: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı sporcusu Sedat Durmuş, Ordu'da gerçekleştirilen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

ORDU (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı sporcusu Sedat Durmuş, Ordu'da gerçekleştirilen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı sporcusu Sedat Durmuş, Spor Toto Gençler Türkiye Şampiyonası'nda kategorisinde ikinciliğin sahibi oldu. 11-13 Mart tarihleri arasında 60 il, 715 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen şampiyonada Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu Sedat Durmuş, 66 kilogramda gümüş madalya kazandı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her dalında başarılı sporcular yetiştirmek için gayretle çalışıyoruz. Ordu'da gümüş madalyanın sahibi olan sporcumuz Sedat Durmuş'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - SAKARYA

Son dakika haberleri! Sakarya Büyükşehirli sporcu, Ordu'da madalya kazandı

Son dakika haberleri! Sakarya Büyükşehirli sporcu, Ordu'da madalya kazandı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Judo, Ordu, Spor, Haberler

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