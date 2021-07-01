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Son dakika haberleri | Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 1,2 milyar liralık yatırımlarının açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Son dakika haberleri | Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 1,2 milyar liralık yatırımlarının açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yarın kente gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediyenin 1 milyar 200 milyon lira değerindeki 18 eserin açılışını gerçekleştireceğini bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yarın kente gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediyenin 1 milyar 200 milyon lira değerindeki 18 eserin açılışını gerçekleştireceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yüce, Sakarya'nın her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu belirtti.

Yüce, "2002'de başlayan kutlu yolculuğumuzda Sakarya her zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük destek sunmuş, en iyi şekilde davamıza sahip çıkmıştır. Son 19 yılda ülkemizi hizmet siyasetiyle kuşatan, milletimizin gönlünde büyük bir yere sahip olan Sayın Cumhurbaşkanımızı huzur bulduğu şehrimizde inşallah en güzel şekilde ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın gerek devletin gerek yerel yönetimlerin hayata geçirdiği yatırımların açılışını gerçekleştireceğini anlatan Yüce, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyemizin 1 milyar 200 milyon lira değerindeki 18 eserini de hizmete alacak. Akçay Barajı, HES'ler, Sakarya Botanik Vadisi, duble yollar, yeni yaşam alanları, altyapı, üstyapı ve çevre yatırımları gibi pek çok projemizin açılışını gerçekleştirecek. Hayırlı olsun Sakarya."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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