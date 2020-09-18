Son dakika haberleri | Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen...
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Son dakika haberleri | Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen...

Son dakika haberi... Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'a, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Son dakika haberleri | Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen...
18.09.2020 16:53 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:56

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'a, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Emre Ayvaz
Emre Ayvaz
AA Editörü
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