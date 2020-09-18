Son dakika haberleri | Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen... Son dakika haberi... Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'a, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'a, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Kaynak: AA