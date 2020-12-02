Sakar hırsızlar kamerada
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Sakar hırsızlar kamerada

02.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 02.12.2020 09:39

- Sakar hırsızlar kamerada Alarm çalınca paniğe kapılan hırsızlar çaldıkları malzemeleri yere düşürdüler Esenyurt'ta 3 hırsız, bir tekel bayisini levye yardımıyla kapısını kırarak soydu.

- Sakar hırsızlar kamerada

Alarm çalınca paniğe kapılan hırsızlar çaldıkları malzemeleri yere düşürdüler

İSTANBUL - Esenyurt'ta 3 hırsız, bir tekel bayisini levye yardımıyla kapısını kırarak soydu. Hırsızlar bir anda alarmın çalmasıyla panik olunca ellerindeki binlerce TL'lik tütün ürünlerini düşürerek kaçmaya çalıştı. Sakar hırsızların o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Esenyurt'ta bir tekel bayisini soymaya kalkışan hırsızlar sabaha karşı çalıntı bir araç ile dükkanın önüne geldiler. Yanlarında getirdikleri levye ile iş yerinin kapısını kıran hırsızlar daha sonra tekel bayisinde bulunan tütün ürünlerini çalmaya başladılar. İçeride buldukları kutulara tütün ürünlerini dolduran hırsızlar, iş yerinin alarmının çalmasıyla paniğe kapıldılar. Hızlı adımlarla geldikleri arabaya doğru kaçan hırsızlar panik yaparak ellerindeki karton kutuları yere düşürdüler. Karton kutuların içindeki tütün ürünleri yerlere bir anda yete saçıldı. Bir önce kaçmaya çalışan hırsızlar yerden toplayabildikleri ürünleri alıp kayıplara karıştı.

Aynı gün başka bir hırsızlık girişimi başarısız oldu

Alarmın çalmasıyla tekel bayisindeki ürünlerin hepsini çalamayan hırsızlar bu sefer başka bir mahalledeki tekel bayisini hedef aldı. Aynı araç ve aynı yöntemle iş yerine gelen hırsızlar kepengi kaldırıp iş yerine girmeye çalıştı. Kepengi levye ile kaldıran hırsızlar bu sefer kapıyı açamayınca girişimleri başarısız oldu. İlçede birçok hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler için Esenyurt Asayiş Büro ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Bu yaşanan girişim ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakar hırsızlar kamerada
Sakar hırsızlar kamerada
Sakar hırsızlar kamerada
Sakar hırsızlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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