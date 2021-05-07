Son dakika haberleri | Saka kuşu yavruları kendilerine yuva yapan jandarmanın maskotu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri | Saka kuşu yavruları kendilerine yuva yapan jandarmanın maskotu oldu

Son dakika haberleri | Saka kuşu yavruları kendilerine yuva yapan jandarmanın maskotu oldu
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Düzce'de sağanağın ardından yuvaları zarar gören 3 saka kuşu yavrusu, kendilerine karakol bahçesindeki ağaca plastik saksıdan yuva yapan jandarma ekiplerinin maskotu haline geldi.

Düzce'de sağanağın ardından yuvaları zarar gören 3 saka kuşu yavrusu, kendilerine karakol bahçesindeki ağaca plastik saksıdan yuva yapan jandarma ekiplerinin maskotu haline geldi.

İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığında görevli jandarma ekipleri, karakol bahçesinde dinlendikleri sırada bir çam ağacının altında saka kuşu yavruları olduğunu gördü.

Yavruların sağlık durumunu kontrol eden ekipler, ağacın altına çektikleri jandarma minibüsünün üzerine çıkarak kuşların yuvasına ulaştı.

Yuvanın bölgede etkili olan sağanakta zarar görmesi sonucu yavruların buradan düştüğünü değerlendiren ekipler, plastik saksıdan yaptıkları yuvayı aynı yere sabitledi.

Yeni yuvalarına kavuşan yavrular, sık sık yuvalarından çıkarak yanlarına geldikleri jandarma ekiplerinin omzunda geziyor.

Yavrular, adeta yanlarından ayrılmadıkları jandarma ekiplerinin maskotu oldu.

"Görevimizi en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyoruz"

İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Cemal Balcı, AA muhabirine, görev dönüşünde karakol bahçesinde dinlenirken 3 saka kuşu yavrusunun ağaçtan düştüğünü gördüklerini söyledi.

Kötü hava şartları nedeniyle yuvalarının zarar gördüğünü tespit ettikleri kuşlara yeni yuva yaptıklarını anlatan Balcı, "Hava şartları kötü olduğu için muhtemelen yuvaları bozuldu ve ağaçtan düştüler. Oğuzhan kardeşimle hemen yuva yaptık. Yaptığımız yuvayı ağaca monte ettik. Anne ve babaları da ağacın etrafında görünüyorlardı. Artık onlar da huzura kavuşmuştur. Jandarma olarak görevimizi en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Uzman çavuş Oğuzhan Yastı ise yavrulara plastik saksıdan tekrar yuva yaptıklarını dile getirerek, "Yuvaları dağılmıştı. Biz de içinde kalan sağlam parçaları yeni yaptığımız yuvanın içine koyduk. Mutlu olduklarını düşünüyoruz küçük yavruların." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Sarıyer'de bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Sarıyer'de bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Burak Sergen Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Burak Yılmaz Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Saka kuşu yavruları kendilerine yuva yapan jandarmanın maskotu oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:09:42. #1.15#

title