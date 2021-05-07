Son dakika haberleri | Saka kuşu yavruları kendilerine yuva yapan jandarmanın maskotu oldu

Son dakika gündem haberi... Düzce'de sağanağın ardından yuvaları zarar gören 3 saka kuşu yavrusu, kendilerine karakol bahçesindeki ağaca plastik saksıdan yuva yapan jandarma ekiplerinin maskotu haline geldi.

Düzce'de sağanağın ardından yuvaları zarar gören 3 saka kuşu yavrusu, kendilerine karakol bahçesindeki ağaca plastik saksıdan yuva yapan jandarma ekiplerinin maskotu haline geldi.

İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığında görevli jandarma ekipleri, karakol bahçesinde dinlendikleri sırada bir çam ağacının altında saka kuşu yavruları olduğunu gördü.

Yavruların sağlık durumunu kontrol eden ekipler, ağacın altına çektikleri jandarma minibüsünün üzerine çıkarak kuşların yuvasına ulaştı.

Yuvanın bölgede etkili olan sağanakta zarar görmesi sonucu yavruların buradan düştüğünü değerlendiren ekipler, plastik saksıdan yaptıkları yuvayı aynı yere sabitledi.

Yeni yuvalarına kavuşan yavrular, sık sık yuvalarından çıkarak yanlarına geldikleri jandarma ekiplerinin omzunda geziyor.

Yavrular, adeta yanlarından ayrılmadıkları jandarma ekiplerinin maskotu oldu.

"Görevimizi en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyoruz"

İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Cemal Balcı, AA muhabirine, görev dönüşünde karakol bahçesinde dinlenirken 3 saka kuşu yavrusunun ağaçtan düştüğünü gördüklerini söyledi.

Kötü hava şartları nedeniyle yuvalarının zarar gördüğünü tespit ettikleri kuşlara yeni yuva yaptıklarını anlatan Balcı, "Hava şartları kötü olduğu için muhtemelen yuvaları bozuldu ve ağaçtan düştüler. Oğuzhan kardeşimle hemen yuva yaptık. Yaptığımız yuvayı ağaca monte ettik. Anne ve babaları da ağacın etrafında görünüyorlardı. Artık onlar da huzura kavuşmuştur. Jandarma olarak görevimizi en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Uzman çavuş Oğuzhan Yastı ise yavrulara plastik saksıdan tekrar yuva yaptıklarını dile getirerek, "Yuvaları dağılmıştı. Biz de içinde kalan sağlam parçaları yeni yaptığımız yuvanın içine koyduk. Mutlu olduklarını düşünüyoruz küçük yavruların." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer