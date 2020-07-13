Son dakika haberleri... Şairler deresi yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı Gelen son dakika haberlerine göre Şairler deresi yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı Rize'nin Çayeli ilçesi eskipazar mahallesinde bulunan şairler deresi yağan yoğun yağış nedeniyle taştı.

Şairler deresi yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesi eskipazar mahallesinde bulunan şairler deresi yağan yoğun yağış nedeniyle taştı.

Şairler deresi yatağı selden dolayı taştı, yoğun yağış sonrası yol trafiğe çift taraflı kapandı. İlçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda da derenin taşmasıyla su baskını meydana geldi. Ekipler yağışın devam etmesinden dolayı müdahale edemezken yağış şiddetini artırarak devam ediyor.

Kaynak: İHA