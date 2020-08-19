Son dakika haberleri | Şair Nurettin Uytun son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Şair Nurettin Uytun son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberine göre 96 yaşında hayatını kaybeden Şair Nurettin Uytun, düzenlenen cenaze töreninin ardından Çengelköy'de toprağa verildi.

Son dakika haberleri | Şair Nurettin Uytun son yolculuğuna uğurlandı
19.08.2020 18:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:42

96 yaşında hayatını kaybeden Şair Nurettin Uytun, düzenlenen cenaze töreninin ardından Çengelköy'de toprağa verildi.

1979 yılında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Alper Tunga Uytun'un babası Şair Nurettin Uytun hayatını kaybetti. 96 yaşında hayatını kaybeden Uytun'un cenaze namazı Kerem Aydınlar Camii'nde kılındı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazında koron avirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Uytun'un cenaze namazına yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazının ardından Uytun'un naaşı Çengelköy mezarlığında toprağa verildi.

96 yaşında yaşamını yitiren Şair Nurettin Uytun'un acılı oğlu Kürşat Uytun, "Babam son dönemine kadar zihni açık bir şekildeydi. İnsanlarla ilişkisi çok iyiydi, son 27 gün hastanede kaldı. Artık hastanede kalmak istemediğini söyledi biz de onu eve aldık. 4 gündür de evdeydi, dün gece de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisinin söylediğine göre iki yıl da geç yazılmış, 98 yaşında vefat etti. Çok iyi bir şairdi geçen hafta hastanede şiir yazdı. 'Dürüst tüccar' diye bir şiir yazdı. Hayatı hep düzgün, dürüst yaşadı herkese saygı gösterdi. İyi bir şair olarak iyi bir milli eğitimci olarak vefat etti, Allah rahmet eylesin. İdrar yolu enfeksiyonu vardı, kalbi de sıvı toplamıştı" dedi.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı 3. Sayfa
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Yaşam
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu Güncel
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti Güncel
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti
9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu 3. Sayfa
9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş tutuklandı
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş tutuklandı
Vatandaşlar, meteor düşen alanda mıknatıslarla gök taşı aradı
Vatandaşlar, meteor düşen alanda mıknatıslarla gök taşı aradı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına 'Temas yok' dedi
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi
Eski Galatasaraylı ve Fenerbahçeli Diana Taurasi, Space Jam 2'de rol alacak
Eski Galatasaraylı ve Fenerbahçeli Diana Taurasi, Space Jam 2'de rol alacak
Yasağı delip koronavirüs partisi yapan gençleri, polis termal kamerayla görüntüledi
Yasağı delip koronavirüs partisi yapan gençleri, polis termal kamerayla görüntüledi
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Angela Merkel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Aamir Khan Cem Yılmaz Halit Ergenç
Spor Erol Bulut Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Karar Rusya Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Şair Nurettin Uytun son yolculuğuna uğurlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 19:12:10. #1.14#
title