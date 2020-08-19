Son dakika haberleri | Şair Nurettin Uytun son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberine göre 96 yaşında hayatını kaybeden Şair Nurettin Uytun, düzenlenen cenaze töreninin ardından Çengelköy'de toprağa verildi.

96 yaşında hayatını kaybeden Şair Nurettin Uytun, düzenlenen cenaze töreninin ardından Çengelköy'de toprağa verildi.

1979 yılında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Alper Tunga Uytun'un babası Şair Nurettin Uytun hayatını kaybetti. 96 yaşında hayatını kaybeden Uytun'un cenaze namazı Kerem Aydınlar Camii'nde kılındı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazında koron avirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Uytun'un cenaze namazına yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazının ardından Uytun'un naaşı Çengelköy mezarlığında toprağa verildi.

96 yaşında yaşamını yitiren Şair Nurettin Uytun'un acılı oğlu Kürşat Uytun, "Babam son dönemine kadar zihni açık bir şekildeydi. İnsanlarla ilişkisi çok iyiydi, son 27 gün hastanede kaldı. Artık hastanede kalmak istemediğini söyledi biz de onu eve aldık. 4 gündür de evdeydi, dün gece de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisinin söylediğine göre iki yıl da geç yazılmış, 98 yaşında vefat etti. Çok iyi bir şairdi geçen hafta hastanede şiir yazdı. 'Dürüst tüccar' diye bir şiir yazdı. Hayatı hep düzgün, dürüst yaşadı herkese saygı gösterdi. İyi bir şair olarak iyi bir milli eğitimci olarak vefat etti, Allah rahmet eylesin. İdrar yolu enfeksiyonu vardı, kalbi de sıvı toplamıştı" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA