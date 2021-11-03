Sahte reçete operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Sahte reçete operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sahte reçete operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sahte reçete düzenleyerek, uyuşturucu etkisi yapan sentetik ecza hapları satan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

KOCAELİ (İHA) - Sahte reçete operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sahte reçete düzenleyerek, uyuşturucu etkisi yapan sentetik ecza hapları satan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Kartepe ilçesinde 5 şüphelinin sahte reçete düzenlediği ihbarını aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında adreste yapılan detaylı aramada uyuşturucu etkisi yapan 216 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan K.T., S.Ç., S.A., K.T. ve E.Ç. isimli şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sahte reçete operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Sahte reçete operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Sahte reçete operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Sahte reçete operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Sahte reçete operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Sahte reçete operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Sahte reçete operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Sahte reçete operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Sahte reçete operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Son Dakika Haberleri
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