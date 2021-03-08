Son dakika haberleri: Sahte polis "terör örgütüyle bağlantın var" bahanesiyle 140 bin lira dolandırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Sahte polis "terör örgütüyle bağlantın var" bahanesiyle 140 bin lira dolandırdı

08.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:57
Son dakika haberleri: Sahte polis

Son dakika habere göre Samsun'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı telefonla aradığı şahsı "adının terör olaylarına karıştığı" bahanesiyle 140 bin lira dolandırdı.

Samsun'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı telefonla aradığı şahsı "adının terör olaylarına karıştığı" bahanesiyle 140 bin lira dolandırdı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki İ.K.'yi telefonla arayan kimliği belirsiz dolandırıcı kendisini polis olarak tanıttı. "Adının terör olayına karıştığını ve terör örgütü ile bağlantısının tespit edildiğini" söyleyip korkutup kandıran dolandırıcı, bankacılık yoluyla 140 bin lira parasını dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan İ.K. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Fahrettin Altun Necmettin Erbakan
Magazin Murat Boz Acun Ilıcalı Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Sahte polis "terör örgütüyle bağlantın var" bahanesiyle 140 bin lira dolandırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 12:58:59. #1.14#
title