Son dakika haberleri: Sahte plakalı araçla İzmir'den Bursa'ya gelen sürücü gözaltına alındı

İzmir'den farklı bir otomobilin plakasının takılı olduğu trafikten menedilmiş araçla Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen sürücü gözaltına alındı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İnegöl- Yenişehir yolunda gerçekleştirilen uygulamada durdurulan 35 NDZ 81 plakalı otomobilin, trafikten menedildiği anlaşıldı.

Otomobile farklı plaka takıldığını belirleyen emniyet ekipleri, gözaltına aldıkları sürücü Hasan Hüseyin D. hakkında eksik belge gerekçesiyle 10 bin 700 lira ceza uyguladı.

Otoparka çekilen otomobilin Ayşe D'ye ait olduğu ve farklı nedenlerden dolayı önceden trafikten menedildiği öğrenildi.

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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