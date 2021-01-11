Son dakika haberleri! Sahte pasaportla kaçmaya çalışan DEAŞ üyesi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
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Son dakika haberleri! Sahte pasaportla kaçmaya çalışan DEAŞ üyesi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

11.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:58
Son dakika haberleri! Sahte pasaportla kaçmaya çalışan DEAŞ üyesi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Son dakika gündem haberi... Terör örgütü DEAŞ'e üye olmaktan işlem görürken geri gönderme merkezinden kaçarak, sahte pasaportla yurt dışına gitmeye çalışan Kırgızistan uyruklu Bunyod M., İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'e üye olmaktan işlem görürken geri gönderme merkezinden kaçarak, sahte pasaportla yurt dışına gitmeye çalışan Kırgızistan uyruklu Bunyod M., İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan işlem gören ve bu sırada firar eden Kırgızistan uyruklu Bunyod M., 06 Ocak'ta saat 06.40'ta yurt dışına çıkmak için İstanbul Havalimanı'na geldi.

Pasaport işlemleri sırasında "Tozhımukammet Karimov" sahte kimliğiyle fark edilerek görevli polisler tarafından yakalanan Bunyod M. sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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