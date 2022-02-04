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Son dakika haberleri: Sahte pasaport operasyonu

AA - Güncel
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Bir son dakika haberine göre İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyelerini sahte pasaportla yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öne sürülen 3 kişi yakalandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyelerini sahte pasaportla yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin DEAŞ üyelerini sahte pasaportla hava yolu ile yurt dışına kaçırmaya çalıştığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Bahçelievler ve Esenyurt'ta operasyon düzenleyen ekipler, F.Ç.N. ile Türkmenistanlı B.M. ve Mısırlı M.K.M.M.N'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 11'i Türkmenistan'a ait olmak üzere 19 pasaport, 36 ikamet izin belgesi ile sahte belge yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri: Sahte pasaport operasyonu

Son dakika haberleri: Sahte pasaport operasyonu

Son dakika haberleri: Sahte pasaport operasyonu

AA - Güncel

Pasaport, İstanbul, Terör, DEAŞ, Güncel, Haber

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