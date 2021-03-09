Sahte parayla uyuşturucu ticareti yapan çeteye şafak operasyonu
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Sahte parayla uyuşturucu ticareti yapan çeteye şafak operasyonu

09.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:51

Sahte parayla uyuşturucu ticareti yapan çeteye şafak operasyonu Ankara'da sahte parayla uyuşturucu ticareti yaptığını tespit edilen suç çetesi, eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonu ile çökertildi.

Sahte parayla uyuşturucu ticareti yapan çeteye şafak operasyonu

ANKARA - Ankara'da sahte parayla uyuşturucu ticareti yaptığını tespit edilen suç çetesi, eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonu ile çökertildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde piyasaya sahte para süren kişilerin olduğunu belirledi. Ekipler, bu sahte paralarla uyuşturucu ticareti yapan bir çetenin olduğunu tespit etti.

Çeteyi yakın takibe alan polis ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçerek 500 polis personelinin katılımıyla 25 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çetenin liderleri oldukları belirlenen Döndü Y., eşi İhsan Y. ve oğulları Haydar Y.' de dahil tespit edilen 31 kişiden 19'u yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam edildiği öğrenilirken, yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda bulunan 1 kg uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve uyuşturucu satışında kullanılan çok sayıdaki materyale de el konuldu.

Sahte parayla uyuşturucu ticareti yapan çeteye şafak operasyonu
Sahte parayla uyuşturucu ticareti yapan çeteye şafak operasyonu
Sahte parayla uyuşturucu ticareti yapan çeteye şafak operasyonu
Sahte parayla uyuşturucu ticareti yapan çeteye şafak operasyonu
Sahte parayla uyuşturucu ticareti yapan çeteye şafak operasyonu
Sahte parayla uyuşturucu ticareti yapan çeteye şafak operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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