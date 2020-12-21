Son dakika haberleri: 'Sahte içkiden zehirlendim' dedi, hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: 'Sahte içkiden zehirlendim' dedi, hastaneye kaldırıldı

21.12.2020 17:26 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:31
Son dakika haberleri: 'Sahte içkiden zehirlendim' dedi, hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber... BURSA'da sahte içki içtiği için zehirlendiğini öne süren Özgür Ü., ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

BURSA'da sahte içki içtiği için zehirlendiğini öne süren Özgür Ü., ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kentte geçen günlerde sahte içkiden zehirlenen 17 kişiden 4'ü hayatını kaybetmişti.

Piremir Mahallesi Teleferik Meydanı'ndaki parkta arkadaşlarıyla birlikte oturan Özgür Ü., fenalaştı. Özgür Ü., sabah saatlerinde içtiği sahte içkiden fenalaşmış olabileceğini söyleyince arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Özgür Ü., gelen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Özgür Ü.'nün bilincinin açık olduğu görüldü.Bursa'da geçten günlerde alkol aldıktan sonra fenalaşan 17 kişi, hastanelere kaldırılmış, 4'ü hayatını kaybetmişti. Sahte içki satan 5 kişi de tutuklanmıştı.


Son dakika haberleri: 'Sahte içkiden zehirlendim' dedi, hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri: 'Sahte içkiden zehirlendim' dedi, hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Celal Adan Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Şevket Çoruh Defne Samyeli Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Çağdaş Atan Samet Aybaba Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Almanya Araştırma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: 'Sahte içkiden zehirlendim' dedi, hastaneye kaldırıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 17:37:36. #1.14#
title