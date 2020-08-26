Son dakika haberleri: Sahte döviz ile dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri: Sahte döviz ile dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Sahte döviz ile dolandırıcılık yapan kişi tutuklandıDENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği kişilere, 100 bin lira değerinde olduğunu ileri sürdüğü sahte Avustralya dolarlarını satan kişi, Jandarma ekiplerince yakalandı.

26.08.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:35

Sahte döviz ile dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği kişilere, 100 bin lira değerinde olduğunu ileri sürdüğü sahte Avustralya dolarlarını satan kişi, Jandarma ekiplerince yakalandı.

Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Tavas ilçesinde Ağustos ayı içerisinde, meydana gelen sahte döviz ile dolandırıcılık olaylarının ardından çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen Jandarmanın dedektifleri, şüpheli Adem A'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Adem A'nın, sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçtiği kişileri, elinde bulunan 100 bin lira değerinde olduğunu söylediği sahte Avustralya dolarını 50 bin lira karşılığında satacağını söyleyerek dolandırdığı belirtildi. Şüphelinin bu yöntemle 2 kişiyi dolandırdığı bildirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem A., tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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Son dakika haberleri: Sahte döviz ile dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

Kaynak: DHA

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