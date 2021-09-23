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'SAHTE ÇÜRÜK RAPORU' DAVASINDA ÜÇÜNCÜ KEZ KARAR ÇIKTI

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'SAHTE ÇÜRÜK RAPORU' DAVASINDA ÜÇÜNCÜ KEZ KARAR ÇIKTI

YARGITAY'ın ikinci bozma kararının ardından 2010 yılından bu yana süren "Sahte Çürük Raporu" davasında, üçüncü kez karar çıktı.

İSTANBUL (DHA) - YARGITAY'ın ikinci bozma kararının ardından 2010 yılından bu yana süren "Sahte Çürük Raporu" davasında, üçüncü kez karar çıktı. Mahkeme, sanıklardan emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok'u "Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlamaya teşebbüs" suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Murat Tugay Tepe ve Ahmet Zeki Üçok'un Palmed Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şirketi adına kayıtlı hastane yapılması amacıyla inşaatına başlanılıp Hava Kuvvetleri Komutanlığı 15. Füze Üs Komutanlığı'nın talebiyle şerh konulması sonrasında inşaatı durdurulan taşınmaz üzerindeki şerhin kaldırılması amacıyla menfaat talebinde bulunduklarını öne sürdü. Para pazarlıklarının sonuca ulaşmaması sonucunda eylemlerini tamamlayamadıkları ileri sürülen sanıklar Murat Tugay Tepe ve Ahmet Zeki Üçok'un "Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlamaya teşebbüs" suçundan  1 yıl 6'şar ay aydan 3 yıl 9'ar aya kadar hapisleri istendi.

BİR SANIĞIN DAVASI DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme heyeti, Ahmet Zeki Üçok'u "Palmed firmasına karşı yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlamaya teşebbüs" suçundan 5 ay hapis ve 20 TL adli para cezasına çarptırdı. Heyet, 5 aylık hapis cezasını 3 bin TL adli para cezasına çevirdi. Sanık Murat Tugay Tepe'yi aynı suçtan 5 ay hapis ve 20 TL adli para cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezayı ertelemedi ve para cezasına çevirmedi. Heyet, diğer sanık Erdem Kılıç'ın hakkında müşteki tarafla uzlaştığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kapatılan özel yetkili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2010 yılında görülmeye başlanan davanın iddianamesinde, 8'i tutuklu 17 sanığın 1 ila 413 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması isteniyordu. İddianamede, çeşitli vaatlerle dolandırılmaya teşebbüs edilen aralarında eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, oyuncu Engin Akyürek ve yapımcı İsmail Kılıçarslan'ın da bulunduğu 61 şikayetçi de bulunuyordu. Sanıklar 60 eylemden sorumlu tutuluyordu. Dava 4 Nisan 2013'te karara bağlanmıştı. Mahkeme, Ahmet Zeki Üçok'u 9 yıl 7 ay ve Murat Tugay Tepe'yi de 142 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Diğer sanıklar hakkında değişik cezalar, beraat ve düşme kararları verilmişti. Yargıtay 6. Ceza Dairesi 8 Ekim 2015'te Üçok ve Tepe'nin de aralarında bulunduğu bazı sanıklar yönünden davayı bozmuştu. Bozma sonrası yeniden yargılanan sanıklar hakkında Haziran 2018'de ikinci karar çıkmıştı. Mahkeme, emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok'a "Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlamak" suçundan 6 bin lira adli para cezası vermiş, diğer 4 sanığa da 10 ay hapis cezası ve 80 TL adli para cezası verilmişti. Ancak Yargıtay, sanıklar Ahmet Zeki Üçok, Murat Tugay Tepe ve Erdem Kılıç yönünden kararın yeniden bozulmasına karar vermişti.


- İstanbul

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Haber: 'SAHTE ÇÜRÜK RAPORU' DAVASINDA ÜÇÜNCÜ KEZ KARAR ÇIKTI - Haberler
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