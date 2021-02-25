Son dakika haberleri! Sahte bahis kuponu ile dolandırıcılık yapan 9 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN'de sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü sahte kupon düzenleyip vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmayla sosyal medya araçlarını kullanmak suretiyle, oluşturdukları bahis kuponlarını photoshop programı aracılığı ile kazanmış gibi göstererek vatandaşlarla özel mesaj yoluyla görüşüp para talebinde bulunan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Bu yöntemle İstanbul, Erzincan, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Kocaeli, Hatay, Antalya, Sinop, Şırnak, Bursa ve Samsun'da yaşayan 15 kişiyi cep telefonuna havale yoluyla toplam 60 bin TL zarara uğratan kişilerin adreslerine Siber polis ekipleri tarafından eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 1 şüpheli tutuklandı. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN