Son dakika haberleri | Sahte alkol satan işyerine jandarma baskın düzenledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Sahte alkol satan işyerine jandarma baskın düzenledi

Son dakika haberleri | Sahte alkol satan işyerine jandarma baskın düzenledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda işlettikleri işyerinde sattıkları 30 litre alkol ile yakalandılar.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda işlettikleri işyerinde sattıkları 30 litre alkol ile yakalandılar.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yılbaşı nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında; kaçak alkol üretimi ve sunumunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 2 şüphelinin piyasaya sahte içki sürdüğü bilgisine ulaşan Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte alkol imal ederek işlettikleri iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda şişelere doldurulmuş satışa hazır 30 litre bandrolsüz alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK

Yılbaşı eğlencesinde 'öldü' denilen gencin intihar ettiği ortaya çıktı

Yılbaşı eğlencesinde "öldü" denilen gencin intihar ettiği ortaya çıktı

 Kaza yapan alkollü sürücüden alışık olmadığımız sözler! Özür üstüne özür diledi

Kaza yapan alkollü sürücüden alışık olmadığımız sözler! Özür üstüne özür diledi

 Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü

Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title