Sahte alkol, 2 çocuk babası turizmciyi hayattan kopardı - Haberler
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Sahte alkol, 2 çocuk babası turizmciyi hayattan kopardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Sahte alkol, 2 çocuk babası turizmciyi hayattan kopardı Şahsın cenazesi toprağa verilmek üzere morgdan alındı Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir süre önce sahte alkol kullan 2 çocuk babası adam hastanede süren yaşam savaşını kaybetti.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - - Sahte alkol, 2 çocuk babası turizmciyi hayattan kopardı

Şahsın cenazesi toprağa verilmek üzere morgdan alındı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir süre önce sahte alkol kullan 2 çocuk babası adam hastanede süren yaşam savaşını kaybetti. Adamın cenazesi toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre; Alanya ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Şevket Yüksek, 24 Aralık gecesi nereden alındığı belli olmayan sahte alkol tüketti. Yüksek, önce görme bozukluğu yaşamaya başladı. Ardından fenalaşan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüksek'in durumu ağırlaşınca önce Antalya'da özel bir hastaneye ardından ise Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yüksek, kurtarılamadı. Yüksek'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Şahsın evli ve iki çocuk babası olduğu ve turizm işinde çalıştığı öğrenildi. Yüksek'in cenazesi sabah saatlerinde ilçede toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı. Polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Sahte alkol, 2 çocuk babası turizmciyi hayattan kopardı

Sahte alkol, 2 çocuk babası turizmciyi hayattan kopardı

Sahte alkol, 2 çocuk babası turizmciyi hayattan kopardı

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İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Son Dakika Haberleri

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