Son dakika haberleri... Şahinbey'de çocuklar spor yaparak eğleniyor

Son dakika haberler: Şahinbey Belediyesi tarafından salgın sürecinde evlerinde kalmak zorunda kalan aileler için çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla spor etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından salgın sürecinde evlerinde kalmak zorunda kalan aileler için çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla spor etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilvadi Millet Bahçesi'nde çocuklara yönelik "Şahincan" ile okçuluk, dart, havalı tabanca, tırmanma gibi etkinliği düzenledi.

Çocuklar yapılan etkinliklerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz