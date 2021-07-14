Son dakika haberleri... Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alaşehirli'den aşı çağrısı Açıklaması
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Son dakika haberleri... Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alaşehirli'den aşı çağrısı Açıklaması

Son dakika haberleri... Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alaşehirli'den aşı çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Sağlık

Son dakika haber: Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele de aşılamanın önemli katkı sağladığını belirterek, vatandaşları aşı yaptırmaya davet etti.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele de aşılamanın önemli katkı sağladığını belirterek, vatandaşları aşı yaptırmaya davet etti.

Alaşehirli, yazılı açıklamasında, salgından kurtulmanın tek yolunun aşılamadan geçtiğini vurguladı.

Aşılanmanın ikinci doz uygulamasının ardından mart-temmuz ayları arasında hastanelerindeki hastaların sayılarında düşüş tespit ettiklerini belirten Alaşehirli, "Hastalarımızın büyük çoğunluğu serviste, az sayıdaki hastamız da yoğun bakımda tedavi hizmeti aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Alaşehirli, mart ve temmuz ayları arasındaki zamanda yoğun bakımda tedavi gören hastaların büyük çoğunluğunun aşısız olduğunu saptadıklarını dile getirdi.

Hastanenin servislerinde ve yoğun bakımlarında yatan hastaların aşısız olmasının dikkati çektiğine değinen Alaşehirli, şu ifadeleri kullandı:

"Mart ve temmuz arasındaki süre zarfında hastanemizde tedavi gören hastaların yine büyük bir çoğunluğunun aşısız olduğunu, bir kısım hastanın da birinci doz aşısını yaptırmış. Salgından kurtulmanın tek yolu aşılamadan geçiyor. Sırası gelen ve aşı hakkı olan bütün vatandaşlarımızı aşılanmaya davet ediyoruz. Aşılanmanın Kovid-19'a karşı yüksek koruyuculuk sağladığını ve hastalığa yakalanma durumunda hastaneye yatışları azalttığını bilerek aşılama programına dahil olmalarını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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