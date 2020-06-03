Son dakika haberleri: SAHİLE BEYAZ KUM DİYE MERMER TOZU SEREN OTELE CEZA-1
Son dakika haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde düzenleme yapmak için mermer tozunu beyaz kum diye seren 5 yıldızlı otele Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belesiyesi tarafından ceza uygulandı.
03.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:32
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde düzenleme yapmak için mermer tozunu beyaz kum diye seren 5 yıldızlı otele Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belesiyesi tarafından ceza uygulandı. İl Müdürlüğ 310 bin TL, Belediye ise 35 bin TL cezai işlem uyguladı.
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Hande NAYMAN - MUĞLA
Kaynak: DHA