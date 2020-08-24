Son dakika haberleri... Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı şüphelisi yakalandı
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Son dakika haberleri... Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı şüphelisi yakalandı

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Finike ilçesi sahilinde yürüyüş yapan A.E. (39) adlı kadını takip edip, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen M.A. (41) adlı şüpheli, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Son dakika haberleri... Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı şüphelisi yakalandı
24.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:15
ANTALYA'nın Finike ilçesi sahilinde yürüyüş yapan A.E. (39) adlı kadını takip edip, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen M.A. (41) adlı şüpheli, jandarmanın takibi sonucu yakalandı. 'Kız kadın kaçırma' suçu dahil toplam 15 suç kaydı olduğu belirlenen M.A., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin olaydan önce bir marketten içecek alırken çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı. 

Olay, 22 Ağustos'ta saat 20.30 sıralarında, Finike'nin Hasyurt sahilinde meydana geldi. A.E. adlı kadın yürüyüşe çıktığı sırada, iddiaya göre, kendisini takip eden kimliği belirsiz kişi, arkasından gelerek ağzını kapadı. Şüpheli, daha sonra kadını yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre derinlikteki çukur alana sürükledi ve burada cinsel saldırıda bulundu. Olayın ardından şüpheli, kaçarken, A.E. de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinsel saldırıya uğradığını söyledi. A.E., ihbar telefonunda korktuğu için hemen başını kaldıramadığını, beyaz gömlekli, siyah pantolonlu ve kirli sakallı olduğunu fark edebildiği şüphelinin yüzünü tam göremediğini söyledi. İhbarın ardından A.E. iç beden muayenesi için hastaneye sevk edildi. Nöbetçi savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

ŞÜPHELİ 23 SAAT İÇİNDE YAKALANDIOlayın ardından Finike İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerle KOM, asayiş, JASAT, olay yeri inceleme ve istihbarat timlerinden oluşan özel ekip, geniş kapsamlı inceleme başlattı. Olayın meydana geldiği andan itibaren yapılan 20 saatlik kamera, tanık ve delil araştırmaları sonucunda cinsel saldırı şüphelisinin M.A. olduğu tespit edildi. Kumluca'da oturduğu belirlenen M.A.'nın 'kız, kadın kaçırma' suçu dahil toplam 15 suç kaydı olduğu, Kumluca Devlet Hastanesi'nde mahkum kadrosunda işçi olarak çalıştığı, ancak uygunsuz hareketlerinden dolayı işten atıldığı öğrenildi. 23 Ağustos'ta saat 17.30 sıralarında yapılan ortak operasyonla M.A., Kumluca'daki adresinde yakalandı. Cinsel saldırı mağduru A.E.'nin teşhis ettiği M.A. gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Finike Adliyesi'ne sevk edildi. 

Öte yandan şüphelinin cinsel saldırı olayından bir süre önce, sahilin karşı tarafında bulunan bir marketten içecek aldığı sıradaki görüntüleri ortaya çıktı. 


- Antalya

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Kaynak: DHA

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