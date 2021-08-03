Son dakika haberleri | Sahil Güvenlik Komutanlığı, 520 personelle yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Sahil Güvenlik Komutanlığı, 520 personelle yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor

Son dakika haberleri | Sahil Güvenlik Komutanlığı, 520 personelle yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Sahil Güvenlik Komutanlığı, 520 personel ve 26 sahil güvenlik botu ile ormanlık alanlardaki yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verdiklerini belirtti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 520 personel ve 26 sahil güvenlik botu ile ormanlık alanlardaki yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verdiklerini belirtti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 520 sahil güvenlik personeli, bir sahil güvenlik korveti, 26 sahil güvenlik botu, 3 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timi, bir sahil güvenlik helikopteri ile yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (8)
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (8)
Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı
Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı
Artvin Yusufeli'nde yangın: Kısa sürede büyüdü, 10'a yakın ev yandı
Artvin Yusufeli'nde yangın: Kısa sürede büyüdü, 10'a yakın ev yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yusuf Güney Şeyma Subaşı Çağatay Akman İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Sahil Güvenlik Komutanlığı, 520 personelle yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 15:48:56. #1.15#

title