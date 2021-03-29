Son dakika haberleri... Sağlıkçının parmağını arı soktu

Son dakika haber... Balıkesir'in Edremit ilçesinde arının sokması sonucu meydana gelen şişme sebebiyle sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin büyük uğraşı ile çıkartıldıEdinilen bilgiye göre, 112 Acil Yardım ambulansında görevli Gökhan Aydoğan isimli kişinin parmağını arı soktu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde arının sokması sonucu meydana gelen şişme sebebiyle sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin büyük uğraşı ile çıkartıldı

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Yardım ambulansında görevli Gökhan Aydoğan isimli kişinin parmağını arı soktu. Yüzük parmağı bir anda şişti. Büyük acı yaşayan sağlık görevlisi soluğu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğı Edremit İtfaiye Grup Amirliği merkezinde aldı. Büyük uğraşla yüzük parmaktan kesici ile çıkartıldı. Sağlıkçı ardından hastaneye gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı