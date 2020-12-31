Son dakika haberleri: Sağlık sorunu yaşayan Papa yılbaşı ayinini yönetemeyecek
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Son dakika haberleri: Sağlık sorunu yaşayan Papa yılbaşı ayinini yönetemeyecek

31.12.2020 21:34 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:38
Son dakika haberleri: Sağlık sorunu yaşayan Papa yılbaşı ayinini yönetemeyecek

Son dakika haberleri... Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis'in siyatik ağrıları nedeniyle geleneksel yeni yıl ayinini bu yıl yönetemeyeceği duyuruldu.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis'in siyatik ağrıları nedeniyle geleneksel yeni yıl ayinini bu yıl yönetemeyeceği duyuruldu.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis'in siyatik ağrıları nedeniyle geleneksel yeni yıl ayinini bu sene yönetemeyeceğini duyurdu. Açıklama, Vatikan sözcüsü Matteo Bruni'den geldi.  "Papa Francis acı veren siyatik ağrısı nedeniyle bu akşam ve yarın sabah San Pietro Katedrali'nde gerçekleştirilecek ayinlere öncülük edemeyecek" diyen  Bruni, "Papa'nın daha önce planlandığı Apostolik Saray Kütüphanesi'nde yarınki gerçekleştirilecek olan Angelus duasına katılacaktır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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